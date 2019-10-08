Коновалов: отрасль ЖКХ в Хакасии нуждается в системном реформировании

08.10.19 11:16

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 октября. Interfax-Russia.ru - По поручению главы Хакасии Валентина Коновалова в республике начали проверку хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Зима будет непростой, наша задача быть готовыми реагировать и решать проблемы оперативно. Важнейшей характеристикой жилищно-коммунальной отрасли является структура ее управления. Необходимо образование казенных предприятий и передача полномочий по тепло- и водоснабжению на уровень районов", - цитирует Коновалова пресс-центр.

"Не все руководители муниципальных образований готовы взять на себя всю ответственность. Так или иначе, им придется это сделать. Отрасль нуждается в системном преобразовании", - подчеркнул глава республики.

По его поручению в Хакасии начата проверка хозяйственной деятельности отдельных теплоснабжающих организаций. По данным властей, в сфере ЖКХ региона за несколько лет образовался целый ряд технологических, организационных и финансовых проблем, не позволяющих предоставлять людям качественные коммунальные услуги.

"Правительство Хакасии разработало программу развития ЖКХ для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование отрасли. Она предусматривает создание муниципальных казенных предприятий, образование райтопов, установление экономически обоснованных тарифов для теплоснабжающих предприятий, заключение концессионных соглашений на территории отдельных муниципальных образований, где это возможно", - подчеркивается в пресс-релизе.

Укрупнение теплоснабжающих предприятий позволит сократить административно-управленческие расходы и привлечь в отрасль высококвалифицированные кадры, считают в руководстве Хакасии. Так, укрупнение наиболее неустойчивых предприятий только в шести муниципальных образованиях, по прогнозным подсчетам, приведет к экономии затрат на управленческий персонал в размере 54,8 млн рублей.