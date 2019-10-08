Губернатор Артамонов возглавит первый международный марафон в Липецке

08.10.19 11:35

Фото с официального портала администрации Липецкой области

8 октября. Interfax-Russia.ru - Первый международный марафон пройдет в Липецке 13 октября, в нем примут участие более 2 тыс. человек, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"На старт выйдут атлеты из 138 городов 33 субъектов России, а также представители Казахстана и Великобритании", - сказал собеседник агентства.

Дистанций будет несколько: дети пробегут 300 и 600 метров, взрослые - 3, 10, 21 и 42 километра.

В марафоне планирует принять участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.