Уголовное дело возбуждено по факту недостроя биатлонного комплекса в Златоусте

08.10.19 11:42

© РИА Новости. Александр Вильф

8 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по итогам выяснения причин не завершенного в срок строительства в Златоусте (Челябинская область) биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

"По материалам проверки следственным отделом по Златоусту регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Прокуратура Златоуста установила, что "горадминистрация поручила курировать стройку "непрофессиональному" заказчику - муниципальной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва N1, которая не имеет отношения к строительству крупных, социально значимых объектов", сказано в сообщении.

В результате руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на строительство стадиона и стрельбища с ООО "Стройснаб". Затем подписали дополнительные соглашения к нему, которые предусматривали анвансирование работ на счет подрядной организации.

"Между тем, недобросовестный подрядчик, получив авансовые платежи на сумму более 27 млн рублей не использовал их по назначению. В связи с этим 30 июня 2016 года заказчик принял решение об отказе от исполнения контракта", - говорится в сообщении.

По этой причине строительство не завершено, объект до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила многочисленные факты неэффективного использования средств при строительстве лыжного стадиона имени С.Ишмуратовой. В их числе невыполненные, некачественно выполненные или несоответствующие проектной документации работы.

Строительство комплекса было начато в 2014 году. На реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов было выделено почти 450 млн рублей. Его планировали сдать в октябре 2019 года, однако из-за многочисленных недоделок он не будет введен в действие.