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08.10.19 11:54

Трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября

© РИА Новости. Евгения Новоженина
8 октября. Interfax-Russia.ru - У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд - со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", - сказал Шкловец во вторник "Интерфаксу".

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