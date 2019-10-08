Заповедники Забайкалья преобразятся на средства президентского гранта

08.10.19 11:58

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 октября. Interfax-Russia.ru - Завершился первый этап проекта "Заповедными тропами Забайкалья", поддержанный фондом президентских грантов, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

"Члены экологической организации проводят выездные экологические лагеря, природоохранные мероприятия, изготавливают и устанавливают специальные стенды - указатели на русском, английском, китайском и монгольском языках", - говорится в сообщении.

Инициаторы проекта - Забайкальская региональная общественная экологическая организация "Арбагар" - отмечают, что для большинства людей координаты местонахождения особо охраняемых природных территорий неизвестны.

"Восполнить этот недостаток призван проект "Заповедными тропами Забайкалья". Территориально у нас охвачено юго-восточное Забайкалье, Агинский округ и непосредственно в Чите сейчас устанавливаем шесть знаков на трех памятниках природы. Это Смоленские скалы, Кадалинские скалы и гора Палласа", - приводятся в сообщении слова председателя "Арбагара" Александра Пильникова.

По его словам, проект охватывает юго-восточное Забайкалье, Агинский округ, а в Чите активисты устанавливают шесть знаков на Смоленской скале, Кадалинских скалах и горе Палласа. Сумма президентского гранта составила более 400 тыс. рублей.

Всего в Забайкальском крае 64 памятника природы, проектом охвачено пока лишь 10. Кроме установки природоохранных знаков на десяти природных памятниках, активисты разработают заповедный туристический маршрут от границ России с Монголией и Китаем до Читы. Также в планах издание полноцветного журнала о проекте "Заповедными тропами Забайкалья".