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08.10.19 12:07
Заместители двух министров Ставрополья не прошли проверку и будут уволены
"Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств - строительства и архитектуры, и физической культуры и спорта. И в дальнейшем при наличии у правоохранителей обоснованных претензий к чиновнику, мы будем немедленно расставаться с таким человеком", - сказал Владимиров во вторник на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Кроме того, уже принято решение об увольнении заместителя главы Минспорта и заместителя главы Минсельхоза края. "Основанием стали результаты проведенных проверок со стороны надзорных органов", - уточнил губернатор.
В ходе заседания Владимиров также сообщил о решении усилить работу отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края.
В пресс-службе губернатора агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что полномочия отдела расширят, это структурное подразделение "будет подчинено непосредственно главе региона".
Правительство Ставрополья сложило полномочия перед вновь избранным главой региона Владимировым 27 сентября. Для утверждения обновленного состава правительства края законодательство дает губернатору срок до трех месяцев.
Ранее Владимиров сообщал журналистам, что заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина не войдет в новый состав, пока у нее сохраняются "вопросы уголовных дел".
Информированный источник пояснял агентству, что "в отношении Кувалдиной ведется проверка о превышении ею должностных полномочий".
Кроме того, в понедельник со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и МВД в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денег провели обыски в министерстве строительства и архитектуры, а также в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края. По итогам обысков устанавливается возможная причастность ряда должностных лиц этих министерств к преступлениям, совершенным депутатом Думы Ставрополья Алексеем Назаренко.
Назаренко - фигурант уголовных дел по статьям "мошенничество" (159 УК РФ), "присвоение" (160 УК РФ), "ограничение конкуренции" (178 УК РФ)".
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