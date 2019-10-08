Экологический вопрос: власти Дании сняли политические возражения по "Северному потоку-2"
  
на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
   
Допрос депутата: у ФБР в аэропорту Нью-Йорка появились вопросы к российскому парламентарию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
08.10.19 12:07

Заместители двух министров Ставрополья не прошли проверку и будут уволены

© РИА Новости. Владимир Федоренко
8 октября. Interfax-Russia.ru - Кадровая политика при создании новой управленческой команды правительства Ставропольского края будет ужесточена, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств - строительства и архитектуры, и физической культуры и спорта. И в дальнейшем при наличии у правоохранителей обоснованных претензий к чиновнику, мы будем немедленно расставаться с таким человеком", - сказал Владимиров во вторник на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Кроме того, уже принято решение об увольнении заместителя главы Минспорта и заместителя главы Минсельхоза края. "Основанием стали результаты проведенных проверок со стороны надзорных органов", - уточнил губернатор.

В ходе заседания Владимиров также сообщил о решении усилить работу отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края.

В пресс-службе губернатора агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что полномочия отдела расширят, это структурное подразделение "будет подчинено непосредственно главе региона".

Правительство Ставрополья сложило полномочия перед вновь избранным главой региона Владимировым 27 сентября. Для утверждения обновленного состава правительства края законодательство дает губернатору срок до трех месяцев.

Ранее Владимиров сообщал журналистам, что заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина не войдет в новый состав, пока у нее сохраняются "вопросы уголовных дел".

Информированный источник пояснял агентству, что "в отношении Кувалдиной ведется проверка о превышении ею должностных полномочий".

Кроме того, в понедельник со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и МВД в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денег провели обыски в министерстве строительства и архитектуры, а также в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края. По итогам обысков устанавливается возможная причастность ряда должностных лиц этих министерств к преступлениям, совершенным депутатом Думы Ставрополья Алексеем Назаренко.

Назаренко - фигурант уголовных дел по статьям "мошенничество" (159 УК РФ), "присвоение" (160 УК РФ), "ограничение конкуренции" (178 УК РФ)".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.10.19 12:24
Москвичи выберут площадки для благоустройства на портале "Активный гражданин"
.
  08.10.19 11:46
Почти 500 тыс. москвичей за четыре месяца прошли диспансеризацию в парках столицы
.
  08.10.19 11:19
Программа реновации жилья в Новой Москве завершится в 2023 году
.
  08.10.19 10:57
Фестиваль "Дни Дальнего Востока" в третий раз пройдет в Москве
.
  08.10.19 10:38
Более 95% страховых случаев в Москве связаны с заливами квартир
.
  08.10.19 10:20
Первая выставка, посвященная современному искусству Кавказа, откроется в Москве
.
  08.10.19 08:25
Самая холодная осенняя ночь выдалась в Москве
.
  07.10.19 17:51
Карманные путеводители на трех языках разработали для туристов в Москве
.
  07.10.19 16:05
Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Беглецу
.
  07.10.19 15:46
Следствие просит суд заочно арестовать основателя Mos City Group Павла Фукса


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket