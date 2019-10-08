Башкирия намерена завершить реконструкцию терминала аэропорта Уфы к весне 2020г

08.10.19 12:21

© РИА Новости. Вадим Брайдов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии планируют ввести в эксплуатацию обновленный терминал внутренних воздушных линий (ВВЛ) аэропорта Уфы (аэропорт им.Мустая Карима, находится в госсобственности) весной 2020 года, сообщается на сайте главы региона.

Проект, стартовавший в 2018 году, предусматривает строительство трехэтажного здания площадью 12,5 тыс. кв. м.

"Терминал будет оснащен телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой. Зоны прилета и вылета пассажиров внутренними рейсами будут значительно расширены", - говорится в сообщении.

Реконструкция целого аэровокзального комплекса предусматривает два этапа.

На первом этапе планируется модернизация 12,5 тыс. кв. м площадей и унификация прилетов с терминалом международных авиалиний, на втором - реализация концепции единого аэровокзального комплекса. Стоимость работ на первом этапе оценивалась в 2,1 млрд рублей. Планировалось, что по окончании работ пропускная способность терминала ВВЛ увеличится с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций аэропорта является Башкирия.