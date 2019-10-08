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08.10.19 12:21
Башкирия намерена завершить реконструкцию терминала аэропорта Уфы к весне 2020г
Проект, стартовавший в 2018 году, предусматривает строительство трехэтажного здания площадью 12,5 тыс. кв. м.
"Терминал будет оснащен телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой. Зоны прилета и вылета пассажиров внутренними рейсами будут значительно расширены", - говорится в сообщении.
Реконструкция целого аэровокзального комплекса предусматривает два этапа.
На первом этапе планируется модернизация 12,5 тыс. кв. м площадей и унификация прилетов с терминалом международных авиалиний, на втором - реализация концепции единого аэровокзального комплекса. Стоимость работ на первом этапе оценивалась в 2,1 млрд рублей. Планировалось, что по окончании работ пропускная способность терминала ВВЛ увеличится с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час.
Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций аэропорта является Башкирия.
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