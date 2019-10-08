Москвичи выберут площадки для благоустройства на портале "Активный гражданин"

08.10.19 12:24

Фото с официального сайта мэра Москвы

8 октября. Interfax-Russia.ru - В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное программе "Мой район", сообщает портал мэра Москвы.

"Участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь. Среди предложенных вариантов - создание или благоустройство парков и транспортных узлов, необходимых жителям нескольких расположенных рядом районов", - поясняется на портале.

Кроме того, свой голос можно отдать за благоустройство знаковых объектов, придающих уникальные черты конкретным районам.

Жители столицы также смогут сами решить, нужно ли включить в программу "Мой район" благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров социального обслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.

Как поясняется на портале мэра Москвы, программа "Мой район" стартовала в столице в 2019 году, она направлена на создание качественной городской среды во всех районах Москвы. При этом все проекты программы должны учитывать потребности и пожелания жителей.

"Для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план. Он содержит перечень работ по благоустройству территории, ремонту и строительству социальных учреждений, а также по решению других местных проблем", - говорится в сообщении.