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08.10.19 12:24
Москвичи выберут площадки для благоустройства на портале "Активный гражданин"
"Участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь. Среди предложенных вариантов - создание или благоустройство парков и транспортных узлов, необходимых жителям нескольких расположенных рядом районов", - поясняется на портале.
Кроме того, свой голос можно отдать за благоустройство знаковых объектов, придающих уникальные черты конкретным районам.
Жители столицы также смогут сами решить, нужно ли включить в программу "Мой район" благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров социального обслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.
Как поясняется на портале мэра Москвы, программа "Мой район" стартовала в столице в 2019 году, она направлена на создание качественной городской среды во всех районах Москвы. При этом все проекты программы должны учитывать потребности и пожелания жителей.
"Для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план. Он содержит перечень работ по благоустройству территории, ремонту и строительству социальных учреждений, а также по решению других местных проблем", - говорится в сообщении.
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