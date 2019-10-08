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08.10.19 12:29
Большинство россиян одобряет деятельность Путина, показал опрос
Согласно результатам социологического исследования, 35% участников опроса одобрительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы правительства 64% респондентов.
По данным "Левада-центра", деятельность кабинета министров в целом положительно оценивают 43% участников опроса, противоположную оценку дают 55% опрошенных.
Результаты исследования показывают, что 37% россиян одобряют работу Госдумы, не одобряют 60% респондентов.
По данным опроса, половина россиян (49%) считает, что на данный момент дела в РФ идут в правильном направлении, 41% опрошенных придерживаются мнения, что страна движется по неверному пути. При этом социологи отмечают, что каждый десятый россиянин затрудняется дать оценку положению дел в стране.
Опрос был проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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