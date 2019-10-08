Власти Вологодчины утвердили бюджет 2019 года с профицитом в 200 млн рублей

08.10.19 12:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Вологодской области одобрило поправки в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2019 году доходная часть составит 84,5 млрд рублей, расходная часть - 84,3 млрд рублей, профицит - 0,2 млрд рублей. Объем доходов областного бюджета увеличивается на 8,4 млрд рублей, в том числе за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета на 2,1 млрд рублей.

"Основной вопрос, который решается данными поправками за счет собственных источников областного бюджета, это увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, поименованных в указах президента РФ в связи с ростом прогнозной величины среднемесячного дохода от трудовой деятельности. На эти цели будет направлено 1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Валентину Артамонову.

Пресс-служба отмечает, что в рамках госпрограммы "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы" также предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 144,2 млн рублей на приобретение учебно-лабораторного оборудования и мебели в муниципальные общеобразовательные организации. Кроме того, 49,5 млн рублей планируется направить на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.

Артамонова добавила, что предусмотрена дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов, увеличиваются межбюджетные трансферты на 1,7 млрд рублей. "Наибольшая сумма межбюджетных трансфертов 1,5 млрд рублей направляется на строительство мостового перехода через реку Шексну в створе улицы Архангельской в городе Череповце", - подчеркнула Артамонова.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Законодательное собрание Вологодской области приняло закон о бюджете региона на 2019 год с дефицитом 1,3 млрд рублей. Доходы бюджета прогнозировались на уровне 71,221 млрд рублей, расходы бюджета - на уровне 72,511 млрд рублей, дефицит составлял 1,29 млрд рублей.