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08.10.19 12:51
В Кремле заявили, что обновление губернаторского корпуса продолжится
В ходе общения с журналистами во вторник была затронута тема появившейся в СМИ информации о грядущей во второй половине октября волне отставок глав тех регионов, где в 2020 году должны пройти губернаторские выборы. В связи с этим Пескова спросили, правдива ли эта информация, а также, от чего будет отталкиваться Кремль, решая судьбу кого-либо из губернаторов.
"Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз", - сказал Песков.
По его словам, "в губернаторском корпусе постоянно происходят ротации, это нормальный процесс".
"Происходит обновление губернаторского корпуса, наверняка оно будет происходить и дальше, но называть кого-то конкретно наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал: мы никогда не анонсируем подобные назначения", - подчеркнул еще раз Песков.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщила, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
"Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью. По информации издания, нынешний сезон не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования. (...) Сразу три источника газеты, близких к администрации президента, подтвердили высокую вероятность ухода со своего поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников издания, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн", - говорится в публикации.
Как отмечает источник газеты, Гольдштейн проходил программу по обучению управленческих кадров в РАНХиГС.
"Также источники издания считают, что может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев, возглавляющий регион с сентября 2015 года. Два источника газеты прогнозируют уход главы ХМАО Натальи Комаровой. По данным собеседников издания, в отставке ростовского губернатора Василия Голубева заинтересован, в частности, "Ростех", но господин Голубев может при этом сохранить свой пост", - сообщается в статье.
Газета со ссылкой на свои источники уточняет, что "среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область)".
Издание также обращает внимание на тот факт, что последние пару месяцев активно циркулируют слухи о скорой отставке иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Три осведомленных источника газеты подтвердили, что к нему есть претензии со стороны администрации президента.
Кроме того, издание напоминает, что в начале сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что в 2020 году пройдут не 16, а 20-25 губернаторских кампаний.
"Это возможно только в случае нескольких внеочередных отставок в регионах, где выборы главы планируются после 2020 года. Впрочем, осведомленные источники газеты, близкие к Кремлю, предположили, что глава ЦИКа дала исключительно личный прогноз и не основывалась на каких-либо данных о будущей ротации в губернаторском корпусе", - говорится в публикации "Коммерсанта".
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