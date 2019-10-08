Допрос депутата: у ФБР в аэропорту Нью-Йорка появились вопросы к российскому парламентарию
  
на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
   
Доживает срок: в Минздраве заявили, что вейп могут запретить через 2-3 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
08.10.19 12:51

В Кремле заявили, что обновление губернаторского корпуса продолжится

© РИА Новости. Илья Питалев
8 октября. Interfax-Russia.ru - В Кремле никогда не анонсировали и никогда не будут анонсировать никаких кадровых перестановок в регионах, но обновление губернаторского корпуса будет наверняка происходить и далее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник была затронута тема появившейся в СМИ информации о грядущей во второй половине октября волне отставок глав тех регионов, где в 2020 году должны пройти губернаторские выборы. В связи с этим Пескова спросили, правдива ли эта информация, а также, от чего будет отталкиваться Кремль, решая судьбу кого-либо из губернаторов.

"Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз", - сказал Песков.

По его словам, "в губернаторском корпусе постоянно происходят ротации, это нормальный процесс".

"Происходит обновление губернаторского корпуса, наверняка оно будет происходить и дальше, но называть кого-то конкретно наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал: мы никогда не анонсируем подобные назначения", - подчеркнул еще раз Песков.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщила, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.

"Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью. По информации издания, нынешний сезон не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования. (...) Сразу три источника газеты, близких к администрации президента, подтвердили высокую вероятность ухода со своего поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников издания, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн", - говорится в публикации.

Как отмечает источник газеты, Гольдштейн проходил программу по обучению управленческих кадров в РАНХиГС.

"Также источники издания считают, что может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев, возглавляющий регион с сентября 2015 года. Два источника газеты прогнозируют уход главы ХМАО Натальи Комаровой. По данным собеседников издания, в отставке ростовского губернатора Василия Голубева заинтересован, в частности, "Ростех", но господин Голубев может при этом сохранить свой пост", - сообщается в статье.

Газета со ссылкой на свои источники уточняет, что "среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область)".

Издание также обращает внимание на тот факт, что последние пару месяцев активно циркулируют слухи о скорой отставке иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Три осведомленных источника газеты подтвердили, что к нему есть претензии со стороны администрации президента.

Кроме того, издание напоминает, что в начале сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что в 2020 году пройдут не 16, а 20-25 губернаторских кампаний.

"Это возможно только в случае нескольких внеочередных отставок в регионах, где выборы главы планируются после 2020 года. Впрочем, осведомленные источники газеты, близкие к Кремлю, предположили, что глава ЦИКа дала исключительно личный прогноз и не основывалась на каких-либо данных о будущей ротации в губернаторском корпусе", - говорится в публикации "Коммерсанта".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.10.19 12:24
Москвичи выберут площадки для благоустройства на портале "Активный гражданин"
.
  08.10.19 11:46
Почти 500 тыс. москвичей за четыре месяца прошли диспансеризацию в парках столицы
.
  08.10.19 11:19
Программа реновации жилья в Новой Москве завершится в 2023 году
.
  08.10.19 10:57
Фестиваль "Дни Дальнего Востока" в третий раз пройдет в Москве
.
  08.10.19 10:38
Более 95% страховых случаев в Москве связаны с заливами квартир
.
  08.10.19 10:20
Первая выставка, посвященная современному искусству Кавказа, откроется в Москве
.
  08.10.19 08:25
Самая холодная осенняя ночь выдалась в Москве
.
  07.10.19 17:51
Карманные путеводители на трех языках разработали для туристов в Москве
.
  07.10.19 16:05
Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Беглецу
.
  07.10.19 15:46
Следствие просит суд заочно арестовать основателя Mos City Group Павла Фукса


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket