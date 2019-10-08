Лермонтовский бал-маскарад пройдет в Брянске

08.10.19 13:05

Фото с сайта правительства Брянской области

8 октября. Interfax-Russia.ru - Муниципальные библиотеки Брянска в честь 205-летия со дня рождения Михаила Лермонтова (отмечается 15 октября этого года) организуют выставки, театрализованные представления, литературные чтения и бал-маскарад, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Лермонтовский бал пройдет 9 октября в библиотеке №4 имени Валентина Динабургского - поэта и создателя брянского парка имени Алексея Толстого.

Брянцы и гости города смогут познакомиться с бальными танцами той эпохи, узнать о бальном этикете, а также послушать романсы на стихи поэта.

"Каждый сможет стать участником бальных танцев и игр, отправить послание по "почте", насладиться творчеством Михаила Лермонтова и сказать "Маска, я тебя знаю!",- говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Лермонтовскую эпоху представят на балу Клуб исторического танца "Чудное мгновение" и музыкальный театр-студия "Обертон".