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08.10.19 13:05
Лермонтовский бал-маскарад пройдет в Брянске
Лермонтовский бал пройдет 9 октября в библиотеке №4 имени Валентина Динабургского - поэта и создателя брянского парка имени Алексея Толстого.
Брянцы и гости города смогут познакомиться с бальными танцами той эпохи, узнать о бальном этикете, а также послушать романсы на стихи поэта.
"Каждый сможет стать участником бальных танцев и игр, отправить послание по "почте", насладиться творчеством Михаила Лермонтова и сказать "Маска, я тебя знаю!",- говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что Лермонтовскую эпоху представят на балу Клуб исторического танца "Чудное мгновение" и музыкальный театр-студия "Обертон".
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