Астрахань намерена привлечь кредиты на 235 млн руб. для пополнения бюджета

08.10.19 13:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 октября. Interfax-Russia.ru - Администрация Астрахани 15 октября проведет пять аукционов на право заключения контрактов в размере 235 млн рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", четыре аукциона предполагают выбор финансовых организаций на право предоставления кредитов в размере 50 млн рублей; один аукцион - на право предоставления кредита в размере 35 млн рублей. Цены контрактов не должны превышать 4,165 млн и 2,916 млн рублей, соответственно (ставка - 8,33% годовых).

Кредиты привлекаются сроком на 1 год для финансирования городского бюджета и погашения долговых обязательств.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 11 октября.

Ранее сообщалось, что в мае администрация Астрахани привлекла в ВТБ кредиты на 200 млн рублей на те же цели сроком на 3 года.

На сайте администрации города сообщается, что доходы бюджета Астрахани на 2019 год составляют 8,617 млрд рублей, расходы - 8,684 млрд рублей, дефицит - 67,15 млн рублей, или 0,8% от расходов.