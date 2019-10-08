Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Жоголев не смог обжаловать продление ареста

08.10.19 13:12

© РИА Новости. Андрей Старостин

8 октября. Interfax-Russia.ru - Самарский областной суд отклонил жалобу защиты фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"- гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, оставив его под стражей до 30 января 2020 года, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе облсуда.

"Суд оставил в силе решение районного суда", - сказал представитель пресс-службы.

Самарский районный суд 27 сентября продлил до 30 января 2020 года срок содержания под стражей Жоголева, а также экс-гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Кроме того, были продлены сроки домашнего ареста заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину и сотрудникам компании "Транснефть-Дружба" Владимиру Матюхину, Роману Гладкову и Роману Якушеву.

Между тем, 30 сентября 2019 года самарский районный суд изменил меру пресечения еще одному фигуранту дела - заместителю гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустаму Хуснутдинову с заключения под стражу на домашний арест.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП: нефть была загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.