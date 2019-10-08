Администрацию Шлиссельбурга просят устранить сброс канализации в Малоневский канал

08.10.19 13:46

Фото Леонида Харитонова

8 октября. Interfax-Russia.ru - Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу потребовал от администрации города Шлиссельбурга (Ленинградская область) принять меры по надлежащей эксплуатации выпуска сточных вод в Малоневский канал, где месяц назад отмечалась массовая гибель рыбы.

Как сообщает пресс-служба департамента во вторник, ведомство направило в администрацию материалы проверки по факту сброса в канал сточных вод с характерным запахом хозяйственно-бытовой канализации.

"В обращении указано на необходимость принятия мер, направленных на устройство, содержание и надлежащую эксплуатацию выпуска до установления собственника, либо признания его муниципальной собственностью, так как согласно ответам, полученным из администрации, выпуск является бесхозяйным", - говорится в релизе.

Как сообщалось, в середине сентября департамент Росприроднадзора по СЗФО выявил сброс сточных вод в Малоневский канал в Шлиссельбурге. Поводом для проверки послужила информация, распространенная в СМИ и социальных сетях об ухудшении качественного состояния канала, а также сбросе сточных вод неизвестного происхождения, что могло привести к замору рыбы и гибели водоплавающих птиц.

В рамках осмотра инспекторы обнаружили в канале мертвую рыбу: несколько десятков щук и лещей. Сброс был зафиксирован в районе дома 72 по Малоневскому каналу через трубу на рельеф местности, а далее - в канал, с повышенной мутностью и характерным запахом хозяйственно-бытовых стоков.