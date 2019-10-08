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08.10.19 13:51
В Саратовской области уволены главврачи больниц, где инвалидов возили в машинах с овощами
"Министерству здравоохранения региона предложено в кратчайшие сроки провести всестороннюю служебную проверку по фактам недопустимого отношения к пациентам",- говорится в сообщении.
Кроме того, по информации из паблика, за перевозку больных на гемодиализ из поселка Красный Кут в Энгельс на старых УАЗах был уволен главный врач Краснокутской ЦРБ Михаил Сабаев.
"Такая дорога превращалась для людей в настоящую каторгу",- отмечается в сообщении.
Как сообщалось, видео из Дергачей было опубликовано в паблике volodin.saratov в пятницу.
"500 км. Восемь часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи!"- говорилось в комментарии к видеозаписи.
"На жизненно-важную процедуру несколько раз в неделю людей возят вместе с мешками с капустой и коробками. Каких еще видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? Интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты?"- отмечалось в паблике.
В свою очередь в региональном Минздраве агентству "Интерфакс-Поволжье" напомнили, что из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры.
"Главным врачам это известно и на это указано. Равно как и на персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь", - резюмировал представитель Минздрава области.
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