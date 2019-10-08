В Саратовской области уволены главврачи больниц, где инвалидов возили в машинах с овощами

08.10.19 13:51

© РИА Новости. Антон Денисов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Главный врач Дергачевской районной больницы (Саратовская область) Шамиль Хусаинов освобожден от должности после публикации скандального видео с пациентами, которых перевозили на гемодиализ в машине с овощами, сообщается в паблике volodin.saratov.

"Министерству здравоохранения региона предложено в кратчайшие сроки провести всестороннюю служебную проверку по фактам недопустимого отношения к пациентам",- говорится в сообщении.

Кроме того, по информации из паблика, за перевозку больных на гемодиализ из поселка Красный Кут в Энгельс на старых УАЗах был уволен главный врач Краснокутской ЦРБ Михаил Сабаев.

"Такая дорога превращалась для людей в настоящую каторгу",- отмечается в сообщении.

Как сообщалось, видео из Дергачей было опубликовано в паблике volodin.saratov в пятницу.

"500 км. Восемь часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи!"- говорилось в комментарии к видеозаписи.

"На жизненно-важную процедуру несколько раз в неделю людей возят вместе с мешками с капустой и коробками. Каких еще видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? Интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты?"- отмечалось в паблике.

В свою очередь в региональном Минздраве агентству "Интерфакс-Поволжье" напомнили, что из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры.

"Главным врачам это известно и на это указано. Равно как и на персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь", - резюмировал представитель Минздрава области.