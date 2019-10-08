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08.10.19 13:54
На Балтфлоте выявлен факт мошенничества на 11 млн руб. в ходе ремонта корабля
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Балтийского флота (БФ), было установлено, что в ходе ремонта одного из кораблей БФ должностные лица ООО "Наутилус" представили подрядчику итоговый акт, работы по которому фактически выполнены не были.
"На основании фиктивного документа, содержащего недостоверные сведения, коммерческой организации произведена оплата за выполненные работы в полном объеме. В результате неправомерных действий государству причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей", - говорится в релизе.
Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате УМВД Калининградской области в отношении генерального директора по производству ООО "Наутилус" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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