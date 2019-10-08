Владимирские "дети войны" получили официальный статус и соцподдержку

08.10.19 13:57

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал региональный закон "О детях войны", сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно новому закону, граждане из этой категории имеют право на получение бесплатной юридической помощи, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25%, а также право посещать социальные, медицинские и культурные учреждения вне очереди.

Отмечается, что ранее губернатор также принял решение, согласно которому "дети войны" получат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне единовременную денежную выплату в размере 1 тыс. рублей.

В настоящее время во Владимирской области проживает около 100 тыс. человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года, и попадающих под категорию "дети войны".