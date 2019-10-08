Александр Калашников возглавил ФСИН

08.10.19 14:06

© РИА Новости. Владимир Песня

8 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила назначение на пост главы ведомства экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова.

В разделе "Руководство" на сайте ФСИН фамилия Калашникова указана в качестве директора Службы.

Ранее о назначении главой ФСИН Калашникова сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"По моей информации, на должность главы ФСИН РФ уже назначен Калашников, который ранее возглавлял УФСБ по Красноярскому краю", - сказал она.

По словам Меркачевой, нового директора ФСИН представят коллективу в ближайшие дни.

Согласно открытым источникам, Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарск Новосибирской области. В органах госбезопасности работает с 1987 года. С июня 2011 по май 2017 года руководил УФСБ России по республике Коми. С мая 2017 года Калашников возглавил УФСБ РФ по Красноярскому краю.

3 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко.

Документ был опубликован на портале правовой информации.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" Меркачева, отставка Корниенко связана с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе - 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Корниенко занимал пост главы ФСИН с 25 июня 2012 года.