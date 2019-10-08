В СКФО с начала года предотвращено 15 терактов

08.10.19 14:33

© РИА Новости. Алексей Никольский

8 октября. Interfax-Russia.ru – С начала года на территории Северо-Кавказского федерального округа было ликвидировано 30 террористических ячеек, члены которых готовили преступления в местах массового пребывания людей, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

"Открывая заседание комитета, Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится во вторник в поступившем в "Интерфакс" сообщении информцентра НАК по итогам прошедшего в Пятигорске заседания под руководством Бортникова.

Как отмечается в сообщении, на заседании были рассмотрены результаты реализации комплекса силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности на территории СКФО.

"Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 - шесть, то с начала текущего года - два", - сообщает информцентр НАК.

На заседании НАК отмечалось, что "сторонники международных террористических организаций активизировали свои действия по распространению идеологии терроризма, вовлечению в противоправную деятельность молодежи и созданию законспирированных структур".

Бортников обратил внимание руководителей антитеррористических комиссий и органов власти на необходимость повышения эффективности работы по профилактике терроризма и, прежде всего, по противодействию его идеологии.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов энергетики, транспорта, социальной сферы и мест массового пребывания людей, повышению ответственности их руководителей за соблюдение установленных норм и требований, своевременное устранение имеющихся недостатков.

В заседании НАК приняли участие члены НАК, полпред президента РФ в СКВО, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и спецслужб.