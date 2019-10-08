Парламент Севастополя утвердил предложенных главой города вице-губернаторов

08.10.19 15:20

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 октября. Interfax-Russia.ru – Депутаты Законодательного собрания Севастополя на заседании во вторник согласовали назначение семи заместителей губернатора, которых ранее представил врио главы города Михаил Развожаев.

"Мне потребовалось чуть больше времени, чем я планировал, для определения той команды, с которой буду выполнять задачи, стоящие перед правительством Севастополя (. . .) Каждый выбор - это мой личный выбор, моя личная ответственность, за каждого члена команды перед вами отвечать буду я", - сказал на заседании Развожаев, обращаясь к депутатам.

Посты вице-губернаторов заняли бывший замминистра образования и науки РФ Денис Солодовников, экс-начальник управления делами исполкома общероссийского движения "Народный фронт "За Россию" Алексей Парикин и бывший замруководителя исполкома Светлана Пирогова, экс-сенатор от законодательной власти Севастополя Ольга Тимофеева и бывший зампредседателя парламента города Александр Кулагин.

Кроме того, согласовано назначение на должности вице-губернаторов Марии Литовко и Владимира Базарова, которые работали в правительстве Севастополя до назначения Развожаева.

Развожаев представил обновленный состав городского правительства 30 сентября. Он сменил пять вице-губернаторов из семи, а также директоров восьми департаментов из 15, при этом в четырех ведомствах посты руководителей остаются вакантными.

Развожаев назначен врио губернатора Севастополя указом президента РФ 11 июля вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности главы города по его просьбе. Новый руководитель региона своим указом 12 июля оправил в отставку местное правительство, которое продолжало работу до формирования нового состава.

В период управления городом Овсянниковым большинство вице-губернаторов работали с приставкой и.о., поскольку не прошли процедуру согласования в Законодательном собрании из-за конфликта между двумя ветвями власти.