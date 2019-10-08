Порядка 8 трлн руб. находится в Фонде национального благосостояния – Медведев

08.10.19 15:28

© РИА Новости. Екатерина Штукина

8 октября. Interfax-Russia.ru - Размер Фонда национального благосостояния на 1 октября текущего года составил порядка 8 трлн рублей, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Напомню, что в следующем году у нас появится дополнительный ресурс для инвестиций - это средства Фонда национального благосостояния", – сказал он на совещании по вопросу о дополнительных мерах по ускорению экономического роста.

"На первое октября текущего года объем фонда составил почти 8 трлн рублей", - добавил Медведев.