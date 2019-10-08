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Мосгорсуд вернул "дело "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд по представлению гособвинения вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции так называемое дело "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, передал корреспондент "Интерфакс".

"Постановление Мещанского суда Москвы от 11 сентября в части возврата уголовного дела генеральному прокурору, отменить: вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокурора Михаила Резниченко, просившего суд апелляционной инстанции вернуть дело на новое рассмотрение в Мещанский суд, а также отменить решение о снятии с подсудимых подписок о невыезде. В последнем требовании гособвинителю было отказано.

Согласно представлению прокурора, оснований для возврата дела не имеется, а обвинительное заключение по делу составлено в соответствии с нормами закона и содержит исчерпывающие данные о месте, времени, событии преступления и роли подсудимых в его совершении.

Подсудимые с адвокатами просили Мосгорсуд полностью отказать прокурору.

Как сообщалось, "дело "Седьмой студии" было возвращено генеральному прокурору по инициативе рассматривавшей его судьи Мещанского суда Ирины Аккуратовой, по мнению которой в обвинительном заключении имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие постановлению приговора.

Согласно постановлению суда о возврате дела, в обвинительном заключении, в частности, не содержится точных сведений о том, какие мероприятия проекта "Платформа" Кирилла Серебренникова не были проведены и как занижалась стоимость состоявшихся. Также, отметил суд, следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты "Седьмой студии" не соответствовали действительности.

Тем же решением Мещанский суд снял с подсудимых подписки о невыезде.

Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые, как на следствии, так и в суде, отрицали свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

В августе 2019 года суд получил результаты назначенной по делу "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которых следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета".

По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

Дело экс-главбуха АНО Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Мещанский суд в апреле 2019 года вернул дело Масляевой генеральному прокурору, сославшись на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении, а в ходе процесса она заявила, что ей неизвестны обстоятельства хищения денежных средств.

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