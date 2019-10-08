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08.10.19 16:09

Кубанский судья стал фигурантом дела о крупном мошенничестве

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
8 октября. Interfax-Russia.ru - Судья в Краснодарском крае задержан по подозрению в вымогательстве у бизнесмена более 60 млн рублей за принятие определенного решения по административному делу, связанному с землей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Председателем СК возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев совместно со своим сыном Александром и Геннадием Еременко "требовал от предпринимателя денежные средства в размере 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков".

"В феврале 2019 года при передаче судье Стародубцеву по месту его жительства денежных средств в размере 100 тыс. рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей преступные действия судьи и его соучастников были пресечены сотрудниками ФСБ", - сказала Петренко.

Она отметила, что в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края уголовное дело в отношении Стародубцева было возбуждено только в октябре 2019 года.

"Стародубцев задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, его расследование продолжается", - сказала представитель СК.

Ранее сообщалось, что 20 марта 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского краевого суда удовлетворила представление председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева.

Информированный источник, близкий к следствию сообщал, что сам Стародубцев своей вины не признал и заявил, что деньги ему подкинули.

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