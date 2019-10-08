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08.10.19 16:20

Мост через Волгу за 120 млрд рублей будет строить консорциум Автодора и Мостотреста

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
8 октября. Interfax-Russia.ru - Главное управление организации торгов Самарской области не получило ни одной заявки на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения о строительстве автомобильного обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", сообщили "Интерфаксу" в управлении.

"Ни одной заявки не поступило", - сказал представитель управления.

Таким образом, консорциум "Автодора" с компанией "ИнфраКАП" и ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT), который ранее направил в правительство региона частную концессионную инициативу по проекту строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, оказался единственным претендентом на этот проект.

Как сообщалось, главное управление организации торгов Самарской области 23 сентября 2019 года разместило предложение хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти". Срок окончания подачи заявок истек 7 октября, рассмотрение заявок было намечено на 15 октября.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил в интервью "Интерфаксу", что если заявка консорциума окажется единственной, то контракт на строительство моста будет заключен с ним.

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