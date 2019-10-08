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08.10.19 16:52

Число участников "крабовых аукционов" в РФ в два раза превысило число лотов

© РИА Новости. Виталий Савельев
8 октября. Interfax-Russia.ru - "Крабовые аукционы", начавшиеся в РФ в понедельник, проходят в условиях высокой конкуренции, участников в два раза больше, чем лотов, сообщил "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Аукционы идут второй день. В целом по некоторым лотам мы видим, что есть борьба, действительно, есть интерес со стороны участников. Число участников в два раза больше, чем количество лотов", - сказал он.

При этом глава Росрыболовства сообщил, что "на шесть лотов заинтересантов не нашлось". "Мы в принципе так и предполагали - это квоты на вылов глубоководных крабов, - пояснил он. - Поэтому будем понижать начальную стоимость и выставлять дальше эти лоты на аукционы".

"В общем, посмотрим. В принципе, заявленная сумма, которую мы панировали собрать в федеральный бюджет, - 125,5 млрд рублей - по итогам аукционов может быть получена", - заявил Шестаков.

Как сообщалось, торги проходят на площадке Российского аукционного дома. По 11 октября будут проведены аукционы по продаже квот на вылов крабов для Дальнего Востока, 14-15 октября - для Северного бассейна. Всего на аукцион выставляется 41 лот. Их начальная стоимость составляет 125,5 млрд рублей.

Согласно презентации Росрыболовства, размер квоты на вылов крабов, которая выставляется на аукцион, составит 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50% от общей квоты. Победители аукционов смогут начать промысел с 2020 года. Квота закрепляется на 15 лет.

Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая 2019 года.

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