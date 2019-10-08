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08.10.19 17:05

Больше 160 тыс. иностранцев получили электронную визу на Дальний Восток

© РИА Новости. Илья Питалев
8 октября. Interfax-Russia.ru - Регионы Дальнего Востока благодаря упрощенному режиму оформления визы посетили свыше 122 тыс. иностранцев, всего же электронная виза выдана почти 163 тыс. жителям других государств, сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Больше всего виз выдано гражданам КНР - 125538, из них 95261 - воспользовались документом. На втором месте Япония - 32166 выданных разрешений на въезд, которыми воспользовались 25858 граждан страны восходящего солнца. А на третьем месте по популярности электронной визы граждане Республики Индия - посетили Дальний Восток 298 жителя, хотя оформили визу 2374 человека", - говорится в сообщении.

Механизм электронной визы действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий рог".

Оформить электронную визу могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня 2019 года в перечень стран включен Тайвань, за это время Дальний Восток посетили 159 граждан этого государства, всего ими получены 343 визы.

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