Дело экс-мэра Миасса об участии в многомиллионном хищении из бюджета передано в суд

08.10.19 17:34

© РИА Новости. Виталий Безруких

8 октября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело бывшего главы Миасса Геннадия Васкова, который обвиняется в участии в афере по приобретению муниципалитетом непригодного здания под детский сад, сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

По версии следствия, в 2017 году Васьков узнал о планах местного депутата, чиновника и предпринимателей приобрести за счет бюджетных средств помещение под детсад по цене, завышенной на 24 млн рублей. Он предложил передать ему 1 млн рублей за гарантию заключения муниципального контракта на приобретение здания.

"В итоге помещение было продано, а глава подписал разрешение на строительство-реконструкцию объекта и ввод здания в эксплуатацию, осознавая, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям дошкольных учреждений", - отмечает пресс-служба.

Получить взятку мэр не успел, поскольку другие участники хищения бюджетных средств были задержаны и дали показания о его соучастии.

"В ходе следствия Васьков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Миасский городской суд", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, экс-мэр обвиняется по п."в" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий), ч.3 ст.30, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере).

Уголовные дела еще пятерых обвиняемых в хищении бюджетных средств также находятся на рассмотрении в суде.