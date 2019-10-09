"Горячую линию" открыли в Екатеринбурге в преддверии проведения опроса о месте для храма

09.10.19 08:41

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский попросил сообщать на "горячую линию" о провокациях, связанных с опросом по месту строительства храма святой Екатерины, который состоится 13 октября, сообщается на официальном портале администрации города.

"Чтобы пресечь любые провокации или подобные попытки, мы открыли "горячую линию" по опросу. Если что-то подобное будет происходить, звоните сразу, разберемся обязательно", - приводятся в сообщении слова Высокинского.

По его словам, в соцсетях и СМИ появляется информация о том, что "все подстроено" и руководство одного из учреждений "убеждает своих подчиненных прийти и проголосовать за определенное место".

"Обычно это обезличенные провокации, которые никакого отношения к действительности не имеют. Их цель - попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация нашего первого с вами общегородского опроса. Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решили проявить инициативу и по старой привычке привести людей. Мы с этим жестко разбираемся", - добавил Высокинский.

Он отметил, что в числе наблюдателей за ходом голосования будут участвовать "Центр общественного наблюдения", "Голос", АНО "Гражданский корпус".

Как сообщалось, опрос планируется проводить 13 октября с 8 до 20 часов на 51 участке. На каждом из них будут присутствовать до четырех наблюдателей. Списки горожан заранее составляться не будут. Подсчет голосов состоится на следующий день - 14 октября. В опросе должны принять участие не менее 1% жителей города, или 10,8 тыс. избирателей. Если голосовавших окажется меньше, то опрос будет признан несостоявшимся.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября. На выбор будет предложено две площадки для строительства: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.