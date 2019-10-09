Рейс Красноярск-Москва вынужденно приземлился в Омске из-за смерти пассажира

09.10.19 08:59

© РИА Новости. Максим Блинов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Пассажира авиарейса Красноярск-Москва, которому стало плохо в полете, спасти не удалось, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе омского Минздрава.

"Мужчина скончался еще в самолете. Наши медики даже не успели что-либо предпринять, потому что выяснением причин смерти занимаются правоохранительные органы", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что самолет рейс Красноярск-Москва вынужденно приземлился в Омске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.