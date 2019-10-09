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09.10.19 09:05
В РНБ расскажут о походах и сражениях Суворова
Выставка представит редкие издания XVIII - XXI веков из фондов РНБ, рассказывающие о походах и сражениях легендарного полководца. Это "Штурм Измаила Суворовым в 1790 году", "История российско-австрийской кампании 1799 г....", "Росс в Италии, или Победы российско-императорских войск над французами...", карты из "Атласа Швейцарской кампании А.В. Суворова 1799 г.".
На экспозиции будет представлено прижизненное издание первой биографии Суворова, составленное его секретарем и биографом Иоганном Антингом, а также "Жизнь Суворова, им самим описанная, или собрание писем и сочинений его, изданных с примечаниями Сергеем Глинкою", знаменитая "Наука побеждать", труды и исторические исследования.
"Жизнь и победы великого русского полководца, не проигравшего ни одного сражения, послужили темой для многочисленных произведений искусства, музыки, литературы. Среди экспонатов - пьесы, очерки, нотные издания, альбомы, картины, сборники анекдотов и афоризмов", - говорится в сообщении.
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