Глава Юргинского машзавода отстранен от должности губернатором Кузбасса

09.10.19 09:08

© РИА Новости. Антон Денисов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор ООО "Юргинский машзавод" (Кемеровская область) Анатолий Лазарев отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба отмечает, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник "спонтанно посетил юргинскую ТЭЦ (входит в состав машзавода - ИФ), чтобы поговорить с работниками о реальном положении дел на предприятии".

"Юргинский машиностроительный завод" и находящаяся на его балансе ТЭЦ - крупнейшие предприятия-должники по заработной плате в соответствующем списке. "Эта ситуация сложилась давно, и, несмотря на смену руководства (Лазарев возглавляет машзавод с августа 2017 года - ИФ), долги перед людьми по-прежнему немалые (. . .) Сергей Цивилев заявил, что будет лично контролировать (ситуацию - ИФ). Поручил максимум до 1 ноября погасить все долги по заработной плате перед работниками ТЭЦ", - говорится в пресс-релизе.

По данным работников ТЭЦ, которые приводятся в сообщении, в настоящее время они получили часть заработной платы на июнь, "а в среднем задолженность составляет четыре месяца". "Люди жаловались на катастрофический отток профессиональных кадров, на ветхое оборудование, на отсутствие качественного угля. ТЭЦ фактически работает только как котельная, не выполняя функцию теплоэлектроцентрали. Город вводит новое жилье, растут микрорайоны, а на ТЭЦ действует один котел из шести (. . .) По мнению губернатора, ТЭЦ должна выйти из состава машзавода", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Юргинская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией 95% потребителей Юрги с населением около 80 тыс. человек. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 91 МВт, тепловая - 614 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь Кузнецкого бассейна, резервным - природный газ.

В течение последних пяти лет на ТЭЦ "Юргинского машзавода" при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в связи с проблемами финансирования поставок топлива допускалось снижение запасов угля ниже установленного неснижаемого запаса. Это приводило к перебоям в теплоснабжении города. В частности, в августе 2014 года и июне 2016 года из-за угрозы срыва отопительного сезона власти Кузбасса вводили ЧС на ТЭЦ.

При этом ранее уже неоднократно предпринимались попытки выделить ТЭЦ в отдельное юрлицо, а в мае 2019 года в ходе заседания штаба по финансовому мониторингу Лазарев заявил, что эта мера уже реализуется. Кроме того, Лазарев тогда назвал одной из причин непростой экономической ситуации на Юргинском машзаводе "выпадающие доходы" от Юргинской ТЭЦ. "Выпадающие доходы (от тарифного регулирования ТЭЦ - ИФ) за 2016-2019 годы оцениваются в пределах 1 млрд рублей, то есть один год из четырех ТЭЦ отработала бесплатно. Такую нагрузку на себе завод, безусловно, вытащить не может", - сказал тогда Лазарев. Он также отмечал, что фонд оплаты труда ТЭЦ составляет 150 млн рублей, при этом "в тарифе на выплату зарплаты работников ТЭЦ - ноль", и зарплата работникам ТЭЦ выплачивается из доходов машзавода.

"Чтобы вывести ТЭЦ на безубыточный режим работы, корпорацией УВЗ (собственник машзавода - ИФ) принято решение о выделении ТЭЦ в самостоятельное юрлицо, 100%-ный учредитель которого - "Юргинский машзавод". Мы будем заявляться на тариф, и здесь необходимо установление с 1 июля экономически обоснованного тарифа", - сказал Лазарев. После заседания он пояснил журналистам, что главная цель выделения ТЭЦ в отдельное юрлицо - это получение экономически обоснованного тарифа. При этом имущество ТЭЦ в новое юрлицо передаваться не будет и по-прежнему будет принадлежать машзаводу.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, в середине апреля 2019 года было зарегистрировано ООО "Юргинская ТЭЦ" с основным видом деятельности "производство электроэнергии". 100% ООО владеет ООО "Юргинский машзавод", головная компания - УВЗ. Уставный капитал вновь созданного ООО - 10 тыс. рублей.

Сообщалось также, что с начала 2019 года идет сделка по смене собственников машзавода - из-под контроля структур АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (подконтрольно госкорпорации "Ростех") предприятие должно перейти под контроль "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). По данным губернатора Кемеровской области Цивилева, к настоящему времени УГМК уже приобрела часть долей "Юргинского машзавода". Вместе с тем, информации о сроках завершения сделки нет. Согласно выписке ЕГРЮЛ от 9 октября, до настоящего времени 90% "Юргинского машзавода" по-прежнему принадлежит ООО "УВЗ-Сервис" (структура УВЗ).