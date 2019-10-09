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Второй индустриальный парк по переработке промотходов появится в Нижневартовске к 2021 году

© РИА Новости. Андрей Стенин
9 октября. Interfax-Russia.ru - Индустриальный парк по переработке промышленных отходов производства появится в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) к 2021 году, заявил замгендиректора ООО "Региональные грузоперевозки" (Нижневартовск) Владислав Попов, выступивший инициатором проекта.

По его словам, которые приводит департамент общественных и внешних связей Югры, в настоящее время готовится бизнес-план и финансово-экономическая модель проекта. Предприятие сможет перерабатывать от 1 до 5 тыс. тонн отходов в год и использовать их повторно.

"Так, в прошлом году в городе было образовано более 500 тонн авторезины. Мы приобрели оборудование для ее переработки в резиновую крошку. Установки смогут обрабатывать в сутки около 10 тонн сырья. В дальнейшем его можно использовать, например, для покрытия детских площадок", - отметил Попов.

Планируется, что компания "Региональные грузоперевозки", занимающаяся утилизацией металлолома, станет якорным резидентом индустриального парка. Помимо производства по переработке автошин в резиновую крошку, в парке планируется размещение производств по переработке промышленного и бытового пластика, бумаги и картона, утилизации компьютерного лома и бытовых приборов.

Индустриальный парк станет вторым подобным парком в Нижневартовске.

Проекты создания индустриальных парков в регионе реализуются при участии фонда развития Югры в рамках заключенных соглашений о сопровождении. В настоящее время в регионе работает два индустриальных парка, в стадии планирования и реализации находятся еще семь проектов индустриальных парков, создание которых запланировано в течение ближайших пять лет.

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