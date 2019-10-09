Рязанская область снизит инвесторам ставку по налогу на прибыль до 10%

09.10.19 09:17

© РИА Новости. Антон Денисов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Рязанской области внесло изменения в ряд региональных законов для увеличения инвестиционной активности в производственной сфере, сообщила пресс-служба правительства.

Корректировки предусматривают введение налоговых преференций для участников региональных инвестиционных проектов. В частности, для таких инвесторов предлагается установить пониженную до 10% ставку по налогу на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет и освобождение от уплаты налога на имущество. Льготами смогут воспользоваться компании, 90% доходов которых получено в результате создания новых производств. Та же преференция предусмотрена для благотворительных организаций и некоммерческих фондов, оказывающих поддержку госучреждениям в сфере культуры.

Льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество будут предоставляться организациям, заключившим концессионные соглашения с Рязанской областью или муниципальными образованиями в сфере автомобильных дорог. Кроме того, для владельцев электромобилей предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога, а в отношении автобусов, работающих на газомоторном топливе, - снижение на 50% ставки налога для организаций.

"У нас достаточно широкие возможности для инвесторов. Новые законопроекты во многом направлены на улучшение инвестиционного климата в Рязанской области. Об этих стимулирующих мерах должны знать наши потенциальные инвесторы, не только в регионе, но и в стране", - подчеркнул губернатор Николай Любимов.

Он добавил, что налоговые льготы позволят стимулировать появление в регионе новых производств, переход на использование более экологичных видов транспорта, оказать поддержку эффективным концессионерам, планирующим строить объекты ЖКХ и автодороги в Рязанской области.