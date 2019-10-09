Бюджет Нижегородской области за 9 месяцев исполнен с профицитом 5,9% от доходов

09.10.19 09:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 октября. Interfax-Russia.ru - Профицит бюджета Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года, по оперативным данным, составил 7,3 млрд рублей, сообщает Минфин региона.

Доходы областного бюджета в январе-сентябре получены в объеме 123,4 млрд рублей, расходы исполнены в объеме 116,1 млрд рублей. Таким образом, профицит облбюджета составил 5,9% от доходов.

В частности, налоговые и неналоговые доходы были получены в сумме 104,5 млрд рублей.

В консолидированный бюджет области за 9 месяцев поступило 146,5 млрд рублей доходов (рост на 11,3% или 14,9 млрд рублей), расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 138,5 млрд рублей. Таким образом, профицит консолидированного бюджета региона составил 8 млрд рублей, или 5,4% от доходов.

Государственный долг региона на 1 октября составил 60,8 млрд рублей, по сравнению с данными сентября а он не изменился. С начала года объем долга уменьшился на 14,2 млрд рублей, что, по данным ведомства, связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объема обязательств по предоставленной госгарантии.

В структуре госдолга 66,9% составляют государственные ценные бумаги, 32,8% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,3% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 октября в структуре госдолга отсутствуют.

Как сообщалось, с учетом принятых в конце сентября изменений доходы бюджета Нижегородской области на текущий год запланированы в объеме 174,85 млрд рублей, расходы - 185,874 млрд рублей, дефицит - 11,024 млрд рублей или 5,9% от расходов.