Фестиваль камчатского краба пройдет в ресторанах 22-х регионов России

09.10.19 09:29

© РИА Новости. Александр Вильф

9 октября. Interfax-Russia.ru - Гастрономический фестиваль "Держи краба!", который впервые состоялся во Владивостоке четыре года назад, в 2019 году охватит уже более 20 регионов страны.

Организаторы мероприятия сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что участие в фестивале, который будет проходить с 15 по 30 октября, примут более 70 ресторанов в 22-х регионах РФ.

"Гостям предлагают попробовать блюда, приготовленные из синего камчатского краба. Это один из немногих видов краба, промысел которого официально разрешен в этот период времени. Фестиваль стал возможен благодаря сотрудничеству рестораторов с рыбаками Дальнего Востоке", - отметили организаторы.

В ресторанах Владивостока краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится для гостя. В других регионах России предлагают крабовые клешни и блюда из краба.

По версии аналитического агентства "ТурСтат", фестиваль "Держи краба!" вошел в список самых "вкусных" гастрофестивалей осени 2018 года, а Приморье заняло третью строчку в рейтинге российских регионов, привлекательных для гастрономического туризма.

"Когда четыре года назад мы начинали фестиваль, невозможно было представить, что краб станет настолько популярным за пределами Дальнего Востока. Мы проделали большую работу за это время: рассказываем, как правильно готовить краба, чтобы сохранить вкус, проводим стажировки для поваров со всей России, регулярно выезжаем на гастроли с "крабовыми ужинами" в другие российские города. Я считаю, что самая большая победа - популяризация российских морепродуктов", - отмечают организаторы фестиваля.

Впервые фестиваль "Держи краба!" прошел во Владивостоке в 2016 году. За фестивальную неделю горожане и туристы съели более двух тонн деликатеса. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба. Фестиваль стал одним из ярких представителей направления "гастрономический туризм", а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля. Развитие гастротуризма, недавно появившегося на Дальнем Востоке, является целью фестиваля.