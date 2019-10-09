СП Фортума и Роснано построит в Калмыкии ветростанции за 3,6 млрд рублей

09.10.19 09:33

© РИА Новости. Алексей Павлишак

9 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "Четвертый ветропарк ФРВ", подконтрольное УК "Ветроэнергетика" (совместное предприятие "Фортума" и "Роснано"), планирует провести аукцион по выбору подрядчика на строительство двух ветряных электростанций (ВЭС) в Калмыкии.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена контракта не должна превышать 3 млрд 575 млн рублей.

Победителю предстоит выполнение полного комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, включая обеспечение оборудованием и материалами в рамках строительства объектов "Салынская ВЭС" и "Целинская ВЭС".

Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 октября, подведение итогов назначено на 15 ноября.

Уставный капитал ООО "Четвертый ветропарк ФРВ" составляет 23 млн рублей. Компания на 100% принадлежит ООО "Управляющая компания "Ветроэнергетика", которую в 2017 году создали на паритетных началах ПАО "Фортум" и ООО "УК "Роснано".

Как сообщалось, в планах УК "Ветроэнергетика" строительство до 2023 года около 2 ГВт ветряных мощностей в России по программе договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Технологическим партнером компании является датский Vestas.