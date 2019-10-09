ФСБ пресекла деятельность "финансистов" "Имарат Кавказа" и ИГИЛ

09.10.19 09:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии со СК РФ и Финмониторингом пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших через Интернет и мессенджер "Телеграм" финансирование деятельности запрещенных на территории России международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство".

"Под видом благотворительности было собрано более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике", - сообщил "Интерфаксу" в Центре общественный связей ФСБ РФ.

По данным ЦОС, в организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления "Всемирного халифата". "Среди них - участники вооруженного нападения в 2005 году на г. Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым", - сообщили в ЦОС ФСБ, отметив, что в результате проведенных мероприятий задержаны два человека.

Как уточнили в спецслужбе, группировка действовала на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

"Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж. В рамках расследования уголовного дела для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики был введен

режим контртеррористической операции", - сказали в ЦОС ФСБ.

При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере 6 тысяч долларов США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что в ходе расследования московскими органами ведомства уголовного дела об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) задержанному 25-летнему мужчине (его имя не называется) предъявлено обвинение.

"Следователем одного из отделов столичного СК совместно с сотрудниками ряда подразделений ФСБ проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела", - сказала Петренко.

По ее словам, в отношении контрагентов, в том числе из Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела.

О задержании брата с сестрой из Кабардино-Балкарии, подозреваемых в финансировании "ИГ" сообщил "Интерфаксу" информированный источник 25 сентября.

Органы Следственного комитета (СК) по Москве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в рамках которого задержаны 25-летний житель Кабардино-Балкарской республики и его 30-летняя сестра, сказал собеседник агентства.

Статья 205.1. УК РФ за организацию финансирования терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного заключения.