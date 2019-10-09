Утечка растет: данные 5 тыс. клиентов Сбербанка продали мошенникам
  
Доживает срок: в Минздраве заявили, что вейп могут запретить через 2-3 года
   
Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
09.10.19 09:50

ФСБ пресекла деятельность "финансистов" "Имарат Кавказа" и ИГИЛ

© РИА Новости. Евгений Биятов
9 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии со СК РФ и Финмониторингом пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших через Интернет и мессенджер "Телеграм" финансирование деятельности запрещенных на территории России международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство".

"Под видом благотворительности было собрано более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике", - сообщил "Интерфаксу" в Центре общественный связей ФСБ РФ.

По данным ЦОС, в организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления "Всемирного халифата". "Среди них - участники вооруженного нападения в 2005 году на г. Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым", - сообщили в ЦОС ФСБ, отметив, что в результате проведенных мероприятий задержаны два человека.

Как уточнили в спецслужбе, группировка действовала на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

"Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж. В рамках расследования уголовного дела для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики был введен

режим контртеррористической операции", - сказали в ЦОС ФСБ.

При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере 6 тысяч долларов США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что в ходе расследования московскими органами ведомства уголовного дела об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) задержанному 25-летнему мужчине (его имя не называется) предъявлено обвинение.

"Следователем одного из отделов столичного СК совместно с сотрудниками ряда подразделений ФСБ проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела", - сказала Петренко.

По ее словам, в отношении контрагентов, в том числе из Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела.

О задержании брата с сестрой из Кабардино-Балкарии, подозреваемых в финансировании "ИГ" сообщил "Интерфаксу" информированный источник 25 сентября.

Органы Следственного комитета (СК) по Москве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в рамках которого задержаны 25-летний житель Кабардино-Балкарской республики и его 30-летняя сестра, сказал собеседник агентства.

Статья 205.1. УК РФ за организацию финансирования терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного заключения.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.10.19 13:13
Осужденному по "делу 27 июля" Подкопаеву смягчили наказание до 2 лет колонии
.
  09.10.19 12:58
Москва в ближайшие годы заработает на проектах ТПУ более 27 млрд рублей
.
  09.10.19 12:11
Признавшему вину по "делу Baring Vostok" банкиру Кордичеву продлили арест до середины января
.
  09.10.19 11:16
Павильон "Ластоногие" с бассейнами появится в московском Зоопарке
.
  09.10.19 10:02
Москвичи проголосуют за проект наземного метро
.
  08.10.19 16:05
Мосгорсуд вернул "дело "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение
.
  08.10.19 15:23
Мосгорсуд отменил приговор участнику "Нового величия" Ребровскому и отправил дело на пересмотр
.
  08.10.19 12:24
Москвичи выберут площадки для благоустройства на портале "Активный гражданин"
.
  08.10.19 11:46
Почти 500 тыс. москвичей за четыре месяца прошли диспансеризацию в парках столицы
.
  08.10.19 11:19
Программа реновации жилья в Новой Москве завершится в 2023 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket