Новосибирская область в 2019г получит 500 млн руб. на дороги к новой ледовой арене

09.10.19 10:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 октября. Interfax-Russia.ru - Новосибирская область до конца 2019 года получит из федерального бюджета 495 млн рублей на обустройство дорог к новой ледовой арене, которая строится в Ленинском районе Новосибирска к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Регион получит дополнительные 730 млн рублей в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", из них 495 млн рублей направят на строительство пяти объектов для обеспечения транспортной доступности ледовой арены.

"Новосибирску в 2023 году принимать Чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Поэтому мы стараемся поддерживать с федерального уровня строительство не только ледовой арены, но и прилегающей инфраструктуры, в первую очередь, конечно, дорог", - приводит пресс-служба слова первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Как сообщалось, Ледовая арена строится в Новосибирске в рамках подготовки к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Проект предусматривает строительство шестиэтажной ледовой арены, камер хранения, транспортных КПП и павильонов досмотра. Основная арена сможет вместить 10,5 тыс. зрителей. Рядом с ней будут оборудованы игровой зал и малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест.

Как сообщалось, генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены определено московское ООО "Элинальфа".