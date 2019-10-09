Жительница Курска отсудила 900 тыс. руб. за наезд БТР на автомобиль

09.10.19 10:43

Фото с сайта издания "Курские известия"

9 октября. Interfax-Russia.ru - Ленинский суд Курска удовлетворил иск местной жительницы о взыскании с Минобороны РФ компенсации за поврежденный в автоаварии с участием БТР автомобиль, сообщает пресс-служба суда.

Столкновение нескольких легковых автомобилей и БТР произошло 27 февраля. Как установил суд, ДТП произошло по вине водителя БТР-8, выполнявшего служебные обязанности.

"БТР наехал на стоящие сзади автомобили, двигаясь задним ходом. В результате ДТП был поврежден автомобиль истца, стоимость восстановительного ремонта к составила 866 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Суд постановил взыскать с Минобороны причиненный ущерб, расходы по оплате услуг эвакуатора, услуг юриста, эксперта-техника - всего 912,8 тыс. рублей.

Как сообщалось, ДТП с участием двух бронетранспортеров произошло на улице Добролюбова в Курске. Командование Курского военного гарнизона сообщало, что ДТП произошло "в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники". По данным ведомства, автомобили получили незначительные повреждения. В аварии никто не пострадал. Вместе с тем местные СМИ сообщали, что четыре легковых автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерам.