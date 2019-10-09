Более двух десятков детских садов построят в Республике Алтай

09.10.19 10:54

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 октября. Interfax-Russia.ru - Более 2 тыс. новых мест появится в детсадах Республики Алтай к 2021 году, сообщает пресс-центр правительства региона в среду.

"В рамках проекта "Демография" во всех районах республики за три года будет построено 22 новых детских сада на 2 тыс. 350 мест. На эти цели регион получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Благодаря этим мерам к 2021 году все дети в возрасте до трех лет, проживающие в регионе, смогут посещать детские сады. В настоящее время, по данным властей, в республике свыше 1,5 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трех лет посещают детсады.

При этом уже три учреждения на 305 мест будут построены до конца текущего года - в Горно-Алтайске.

Также в 2019 году планируется создать 520 дополнительных мест за счет вариативных форм дошкольного образования. Это группы кратковременного пребывания, семейно-воспитательные группы, частные детские сады.