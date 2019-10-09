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09.10.19 10:54
Более двух десятков детских садов построят в Республике Алтай
"В рамках проекта "Демография" во всех районах республики за три года будет построено 22 новых детских сада на 2 тыс. 350 мест. На эти цели регион получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Благодаря этим мерам к 2021 году все дети в возрасте до трех лет, проживающие в регионе, смогут посещать детские сады. В настоящее время, по данным властей, в республике свыше 1,5 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трех лет посещают детсады.
При этом уже три учреждения на 305 мест будут построены до конца текущего года - в Горно-Алтайске.
Также в 2019 году планируется создать 520 дополнительных мест за счет вариативных форм дошкольного образования. Это группы кратковременного пребывания, семейно-воспитательные группы, частные детские сады.
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