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09.10.19 11:04
Экс-мэр ингушской Назрани попал в реанимацию
"Тумгоев несколько дней назад вернулся в Ингушетию из Германии после операции по удалению опухоли. В ночь на среду его состояние резко ухудшилось, и он экстренно был доставлен в реанимационное отделение ингушской республиканской больницы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее Тумгоев на своей странице в Инстаграме поблагодарил всех, кто переживал, беспокоился за состояние его здоровья.
"Очень много добрых слов и пожеланий вы написали в мой адрес. Прочитал каждое, в них искренняя поддержка и благодарность. Ваши тёплые слова помогли мне забыть о больничных стенах. Я признателен вам за каждый комментарий. Никогда не сомневался в вашей поддержке!", - написал Тумгоев, опубликовав фото из палаты.
24 сентября мэр самого крупного города Ингушетии Назрани Тумгоев ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий. Городской совет депутатов утвердил его отставку, а также назначил исполняющим обязанности главы администрации 47-летнего Урусхана Евлоева.
Тот является депутатом горсовета Назрани, членом Центрального совета партии "Справедливая Россия".
Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона.
Тумгоев возглавлял мэрию с 2012 года.
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