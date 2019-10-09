Экс-мэр ингушской Назрани попал в реанимацию

09.10.19 11:04

Фото со страницы Тумгоева в соцсети

9 октября. Interfax-Russia.ru - 55-летний Алихан Тумгоев, в конце сентября покинувший пост главы администрации Назрани (Ингушетия), в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в мэрии.

"Тумгоев несколько дней назад вернулся в Ингушетию из Германии после операции по удалению опухоли. В ночь на среду его состояние резко ухудшилось, и он экстренно был доставлен в реанимационное отделение ингушской республиканской больницы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Тумгоев на своей странице в Инстаграме поблагодарил всех, кто переживал, беспокоился за состояние его здоровья.

"Очень много добрых слов и пожеланий вы написали в мой адрес. Прочитал каждое, в них искренняя поддержка и благодарность. Ваши тёплые слова помогли мне забыть о больничных стенах. Я признателен вам за каждый комментарий. Никогда не сомневался в вашей поддержке!", - написал Тумгоев, опубликовав фото из палаты.

24 сентября мэр самого крупного города Ингушетии Назрани Тумгоев ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий. Городской совет депутатов утвердил его отставку, а также назначил исполняющим обязанности главы администрации 47-летнего Урусхана Евлоева.

Тот является депутатом горсовета Назрани, членом Центрального совета партии "Справедливая Россия".

Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона.

Тумгоев возглавлял мэрию с 2012 года.