Павильон "Ластоногие" с бассейнами появится в московском Зоопарке

09.10.19 11:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 октября. Interfax-Russia.ru - Согласован проект павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства трехэтажного павильона "Ластоногие", который в скором времени станет домом для северных морских котиков и серых тюленей", - сказал председатель ведомства Валерий Леонов.

Павильон построят в рамках реконструкции зоопарка по адресу: Большая Грузинская улица, влд.1, стр.109. Он будет состоять из комплекса бассейнов с помещениями для морских животных. В состав водного комплекса войдут два больших вольера глубиной 7 метров и три малых глубиной 3,5 метра, а также боксы для животных.

Для посетителей предусмотрена экспозиционная галерея на первом этаже.