Россияне в 2018г подали иски с требованием компенсаций на 32 млрд рублей

09.10.19 11:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Сумма компенсаций гражданам за нарушение их потребительских прав выросла за четыре года почти на четверть, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"По данным Верховного Суда Российской Федерации, ежегодно растет сумма возмещения потребителям по искам, связанным с защитой их прав: в 2012 году это было чуть больше 12 млрд рублей, в 2014 - 26 млрд, а в 2018 - было возмещено 32 млрд рублей", - сказала Попова в среду на "парламентском часе" в Совете Федерации.

Она отметила, что Роспотребнадзор подал свыше 23 тыс. исков в защиту неопределенного круга потребителей и почти 22 тыс. исков - в защиту конкретных потребителей.

По словам Поповой, Роспотребнадзор в 2018 году участвовал в 17 тыс. судебных заседаний, то есть в каждом 15-м судебном разбирательстве по делам о защите прав потребителей. "Годом ранее этот показатель составлял 1 к 20", - добавила руководитель ведомства.