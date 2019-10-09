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09.10.19 11:25
Россияне в 2018г подали иски с требованием компенсаций на 32 млрд рублей
"По данным Верховного Суда Российской Федерации, ежегодно растет сумма возмещения потребителям по искам, связанным с защитой их прав: в 2012 году это было чуть больше 12 млрд рублей, в 2014 - 26 млрд, а в 2018 - было возмещено 32 млрд рублей", - сказала Попова в среду на "парламентском часе" в Совете Федерации.
Она отметила, что Роспотребнадзор подал свыше 23 тыс. исков в защиту неопределенного круга потребителей и почти 22 тыс. исков - в защиту конкретных потребителей.
По словам Поповой, Роспотребнадзор в 2018 году участвовал в 17 тыс. судебных заседаний, то есть в каждом 15-м судебном разбирательстве по делам о защите прав потребителей. "Годом ранее этот показатель составлял 1 к 20", - добавила руководитель ведомства.
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