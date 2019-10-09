Приморский силач отбуксировал теплоход весом 12,4 тыс. тонн

09.10.19 11:31

Фото со страницы Ивана Савкина в соцсети

9 октября. Interfax-Russia.ru - Приморский тяжелоатлет Иван Савкин в среду установил рекорд, сдвинув судно весом 12,4 тыс. тонн.

"С первой попытки отбуксировал на полтора метра новый теплоход "Вениамин Хлопин", вес которого, с учетом всех конструктивных особенностей, дающих дополнительную нагрузку, 12 400 тонн. Это на 1,1 тыс. тонн больше предыдущего абсолютного мирового рекорда по буксировке", - рассказал сам Савкин агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По его словам, пришлось тянуть теплоход не носом вперед, а кормой, это создало дополнительную нагрузку.

Установить этот рекорд спортсмен планировал еще в начале сентября, но из-за частых тайфунов мероприятие переносилось несколько раз.

Акция прошла на территории Первомайского судоремонтного завода во Владивостоке.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран, десятитонный военный грузовик "Урал".