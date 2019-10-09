Матвиенко предложила наказывать виновных в срыве "бюджетных" строек

09.10.19 11:44

© РИА Новости. Максим Блинов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова подготовить меры ответственности за срыв строительства объектов, на которые выделяются бюджетные средства.

"Огромное количество незавершенных объектов, выброшенных, замороженных федеральных средств. Я очень вас попрошу как первого заместителя председателя правительства - разработайте меры ответственности руководителей разного уровня за срыв строительства объектов. Как правило, там социальные объекты", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в среду с участием Силуанова.

По ее словам, "мы замораживаем огромные объемы федеральных средств незавершенного строительства, и дальше стоимость этих объектов нарастает как снежный ком, причём федеральных".

"Мы по Кисловодску рассматривали. Стоит десять лет выстроенный корпус с кровлей. Десять лет разрушается в центре города. Может, в таких случаях привлекать руководителей к ответственности, как-то наказывать их за неисполнение?" - отметила Матвиенко.

Между тем, по ее словам, есть регионы, которые нуждаются и готовы к строительству объектов, но им средства не выделяются.

"Якутия обратилась к нам - готова документация на достройку онкологического центра, Воронежская область, другие приходят, а их не включают (в программу), потому что денег нет. А некоторые руководители позволяют себе вот такой стиль работы", - сказала спикер.

"Кто из руководителей федерального уровня - министерств, ведомств - наказан за срыв объекта, который был в плане, в бюджете, в ФАИПе? Это Федеральная адресная инвестиционная программа, кому позволительно ее не исполнять?" - отметила Матвиенко.

Он попросила Силуанова поручить разобраться с этой темой и "выработать меры ответственности тех людей, кто срывает федеральные и региональные стройки, не осваивает федеральные деньги, замораживает, а потом в два в три раза увеличивается стоимость строительства".