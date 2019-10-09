Заморозки ожидаются в Крыму

09.10.19 11:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 октября. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС России по Крыму предупреждает о заморозках в степных и предгорных районах полуострова в четверг.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 10 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до минус 3 градусов", - говорится в информации ведомства.

Как сообщалось, температура воздуха в Крыму впервые этой осенью опустилась ниже нуля в ночь на понедельник, 7 октября. Затем заморозки обещали в ночь на 9 октября.

"Заморозки уже не страшны, урожай (зерновых - ИФ) весь собран. Переход к осени можно назвать плавным", - сказали агентству "Интерфакс-Юг" крымские синоптики.