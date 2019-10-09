Дефляция в Крыму в сентябре составила 0,6%, инфляция с начала года - 2,5%

09.10.19 11:48

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 октября. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в республике Крым в сентябре снизились на 0,6%, с начала 2019 года выросли на 2,5%, говорится в материалах Крымстата.

Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце уменьшились на 0,7% (с начала года выросли на 2%), на непродовольственные товары - увеличились на 0,2% (с начала года - на 1,2%), услуги подешевели на 1,7% (подорожали на 5,3%).

В городе федерального значения Севастополь в сентябре также зафиксирована дефляция - 0,1%. Инфляция с начала года составила 1,8%.

По данным Крымстата, цены на продтовары в Севастополе уменьшились в сентябре на 0,5% (с начала года выросли на 0,5%). Цены на непродовольственные товары увеличились в прошлом месяце на 0,2% (с начала года - на 1,4%), услуги подорожали на 0,6% (с начала года - на 6,2%).