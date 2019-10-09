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09.10.19 11:51

Росрыболовство за два дня "крабовых аукционов" продало крабов на 46 млрд рублей

© РИА Новости. Александр Лыскин
9 октября. Interfax-Russia.ru - Росрыболовство за два дня проведения "крабовых аукционов" продало крабов на 46 млрд рублей. Общий результат торгов, которые завершатся 15 октября, может составить 135-140 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах выставки "Золотая осень" в среду.

"Все проходит достаточно позитивно. Не по всем лотам мы видим борьбу, но по нескольким, действительно, есть конкуренция, и формируется справедливая цена. По многим лотам сформирована цена с одним шагом от начального", - сказал он.

По его словам, в целом за два дня порядка 46 млрд рублей собрано. "Поэтому мы ожидаем, что запланированные 125 млрд рублей и даже больше мы сможем собрать на аукционах", - заявил он. На просьбу уточнить этот показатель, Шестаков заявил: "Пока сложно делать прогнозы, мы планируем, что и по другим лотам будет конкурентная борьба, мы видим, что по ряду лотов цены возросли в полтора раза. Поэтому, я думаю, что порядка 135-140 млрд рублей можно будет собрать".

Это будет сделано, даже несмотря на то, что на шесть лотов по вылову глубоководных крабов не нашлось претендентов. Ранее глава Рыболовства говорил, что начальная цена на эти лоты будет снижена, они вновь будут выставлены на торги.

Шестаков также заявил, что в аукционах принимают участие все ведущие рыбодобывающие компании. Какие конкретно - он не стал уточнять, эти данные не раскрываются по условиям аукциона.

По его словам, победители будут объявлены по итогам всех аукционов, последний лот разыгрывается 15 октября и три дня отводится на подведение итогов. "Основная наша задача потом - заключить договоры на предоставление квот, - сказал он. - До 1 ноября все будет заключено, и победители, которые подпишут договор, получат право на вылов крабов с 2020 года".

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