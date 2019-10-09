Осужденному по "делу 27 июля" Подкопаеву смягчили наказание до 2 лет колонии

09.10.19 13:13

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд снизил с трех до двух лет колонии срок наказания фигуранту "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву, который ранее получил три года колонии за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии, но отказался от признательных показаний, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Тверского суда изменить, назначить Подкопаеву наказание в виде лишения свободы на срок два года колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Лаврова.

На заседании суда Подкопаев отказался от ранее данных в суде первой инстанции показаний о своей виновности и попросил об оправдательном приговоре.

"Я изменил свою позицию. Буду действовать в соответствии с новыми заявлениями. Свои действия не считаю преступлением и прошу суд вынести оправдательный приговор", - заявил Подкопаев.

Как сообщалось, 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил Подкопаева к трем годам колонии общего режима за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном.

Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля.

Согласно фабуле уголовного дела, "в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября - ИФ). По итогам мероприятия задержанными оказались свыше 1 тыс. человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше 10 человек.